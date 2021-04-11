خلف 20 قتيلا.. انتهاء التحقيقات في حادث قطاري سوهاج

أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، نتائج تحقيقاتها في قضية حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، في الصعيد، الشهر الماضي، الذي خَلَف 20 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وأفادت النيابة، بعدم تواجد سائق ومساعد القطار "الإسباني" السريع في عربة القيادة وقت الحادث، وثبوت "تعاطي كل من مراقب برج محطة المراغة جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر وعقار +الترامادول+ (المخدر)".

وقال بيان النيابة العامة:"إن التحقيقات كشفت عن توقف "القطار المميز" بين محطتي سكة حديد المراغة وطهطا، حتى قدوم "القطار الإسباني" من محطة سكة حديد سوهاج، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع الحادث الذي أسفر -حتى تاريخه- عن وفاة عشرين شخصا، وإصابة مئة وتسعة وتسعين."

وأشار البيان الذي نشرته النيابة، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إلى أن مصلحة الطب الشرعي كانت قاطعة بعدم إمكانية أن سائق ومساعد القطار الإسباني تواجدا بالكابينة الأمامية حسبما زعما.