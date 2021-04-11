السعودية تعلن رسمياً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد 11/4/2021، رسمياً تعذر رؤية هلال ​شهر رمضان​ المبارك، وأن الثلاثاء أول يوم لشهر رمضان المبارك 2021.

وكان مرصد جامعة المجمعة، توقع، صعوبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية اليوم الأحد، بالتالي سيكون يوم غدٍ الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وبعد غدٍ الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

وأكد المرصد، أن "هلال اليوم لن يكون موجودا، حيث سيغرب قبل الشمس بنصف ساعة تقريبا، وهو ما يصعّب رؤيته في كامل الوطن العربي".

كما أبان أن "يوم الاثنين ستكون رؤية الهلال متاحة، لكن في حال صعوبة رؤيته ولم يتقدم أحد برؤيته فسوف تتم عدة شهر شعبان، وذلك وفقا لقرار المحكمة العليا".