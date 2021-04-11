الكشف عن توقيع اتفاق "تطبيعي اقتصادي" بين السودان والاحتلال

كشفت القناة الإسرائيلية الـ7 مساء اليوم الأحد 11-4-2021 عن توقيع اتفاق تطبيعي اقتصادي مع ممثلين عن حكومة السودان وأخرين عن مجلس ما يُسمى بـ "مستوطنات السامرة" بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية فإن الاتفاق تم توقيعه في إحدى الدول العربية بحضور الوفد السوداني برئاسة عمر الشيخ رئيس فريق تعزيز اتفاق "السلام" مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما مثل يوسي داغان رئيس مجلس مستوطنات "السامرة" الاحتلال.

واتفق الوفد السوداني ووفد الاحتلال الاسرائيلي على التعاون وتكوين فريق عمل مشترك لخلق مشاريع اقتصادية في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطب والمجتمع.

وتحدث داغان عن المستوطنات في شمال الضفة الغربية والتي قال: "إنها تشكل نحو 12 بالمئة من "أراضي دولة إسرائيل"، فضلًا عن كونها من أهم المراكز التجارية والتي تصدر البضائع للعالم بمئات الملايين من الشواقل.

فيما زعم المسؤول السوداني عمر الشيخ أن الوفد السوداني التقى برجل مميز وهو داغان قائلًا: "تأثرنا كثيرًا بما يفعله بحبه "للسلام"، ونحن نتطلع إلى لقاءه قريبًا في الخرطوم، هذا يوم خاص لدعم "السلام" والتطبيع".