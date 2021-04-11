من هي المرشحة التي شطبتها لجنة الانتخابات المركزية؟

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الأحد 11-4-2021 قبول اعتراض واحد من أصل 231 اعتراضًا قدم اليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021.

وأوضحت اللجنة، أنها درست جميع هذه الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضاً، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت لجنة الانتخابات اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

ووفقًا لوسائل الاعلام فإن المرشحة التي تم شطب اسمها من لجنة الانتخابات المركزية هي المقدسية اوجين كوشكجي من قائمة الحرية، وذلك بعد قبول الاعتراض ضدها بأنها تحمل الجنسية الإسرائيلية.