الاعلان عن "مسابقة بحثية" حول قضية اللاجئين الفلسطينيين تعرف على قيمة المكافأة

أعلنت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد11-4-2021 عن انطلاق "مسابقة بحثية" لأفضل بحث علمي منهجي حول قضية اللاجئين الفلسطينيين انطلاقا من رؤيتها على تشجيع البحث العلمي المتخصص تجاه القضايا الوطنية والمصيرية المرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي ان المسابقة البحثية تأتي ضمن فعاليات احياء الذكرى (73) للنكبة، وتهدف الى تشجيع وزيادة الوعي بأهمية البحث العلمي المتخصص في مباحث وموضوعات تتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، من كافة أبعادها، وتوثيق كل ما يستجد من تطورات رافقت قضية اللاجئين الفلسطينيين خاصة في العقد الأخير، علاوة على تعزيز ثقافة حق العودة وتعزيز الرواية الفلسطينية حول النكبة مقابل دحض الرواية الإسرائيلية القائمة على الأكاذيب، وتزوير التاريخ.

واوضح ان محاور الأبحاث التي ستشملها المسابقة، تتضمن ما يلي:

البعد القانوني والسياسي والاجتماعي والامني لقضية اللاجئين الفلسطينيين

تأثير جائحة كورونا على أوضاع اللاجئين الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمية في الوطن والشتات

الأزمة المالية للأونروا وتأثيرها على مجتمع اللاجئين

الاستهداف الإسرائيلي – الأمريكي لقضية اللاجئين في حقبة حكم الرئيس الأمريكي ترامب

قانون القومية الإسرائيلي وحق العودة للاجئين الفلسطينيين

دور الامم المتحدة في معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين

تحليل المحتوى (المضمون) للفصل السادس عشر من خطة السلام الامريكية (صفقة القرن) لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين

معالجة الاعلام لقضية اللاجئين الفلسطينيين، في احدى المحاور (الاعلام الفلسطيني، الإعلام العربي، الاعلام الدولي)

دور الجاليات الفلسطينية في حماية حق العودة

تعزيز الرواية الفلسطينية

المنظور الأمريكي لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ومدى انسجامه مع قرارات الأمم المتحدة والموقف الفلسطيني

الرؤية الاسرائيلية لحل قضية اللاجئين ومدى انسجامها مع قرارات الامم المتحدة.

ولفت الى انه يحق للمشاركين في سباق المسابقة ان يختار احد المحاور في دراسته البحثية.

واوضح د. ابو هولي ان الأبحاث المقدمة للمسابقة يجب ان تراعي المنهجية البحثية من حيث المنهج وأدوات البحث والتوثيق مراعاة الأمانة العلمية واحترام قواعد حقوق الملكية الفكرية، وكذلك مراعاة أسس التوثيق السليم، وان تتضمن إضافات واجتهادات جديدة تعود بالنفع والاستفادة لأصحاب القرار ويشترط بان لا تكون قد سبق نشرها او تقديمها لأي جهة اخرى وألا يقل البحث عن (35) صفحة مطبوعة.

واكد بان باب المشاركة مفتوح للباحثين والاكاديميين والمختصين وخريجي الجامعات شريطة الالتزام والتقيد بمعايير المسابقة ومحاورها.

وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على المسابقة ستبدأ خلال المرحلة المقبلة استلام ملخصات الأبحاث على ان يكون 25 ايار/مايو 2021 الموعد النهائي لإرسال ملخصات الأبحاث ، التي سيتم تقييمها والرد عليها قبولًا أو رفضاً خلال أسبوع من تاريخ الاستلام

بينما سيكون30 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021 الموعد النهائي لإرسال الأبحاث كاملة لأصحاب الملخصات المقبولة

واوضح ان لجنة علمية مهنية من متخصصين وأكاديميين يدرسون في الجامعات الفلسطينية سوف تتولى مهمة تحكيم البحوث استناداً إلى معايير الجودة الأكاديمية.