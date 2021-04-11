فيديو: الأمير تشارلز يُهنئ الأردن ويبدأها بـ "السلام عليكم"

نشر ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز فيديو تهنئة إلى المملكة الأردنية والملك عبدالله الثاني بمناسبة مئوية تأسيس المملكة.

وبدأ الأمير تشارلز تهنئة المملكة الأردنية باللغة العربية قائلًا: "السلام عليكم" ومن ثم بدأ حديثه باللغة الانجليزية.

وقال: "يسعدني أن أرسل احر التهاني لجلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني بمناسبة مئوية الدولة"، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد أيضا مرور 100 عام من الشراكة بين الأردن والمملكة المتحدة.

وأضاف: ""الدبلوماسية الأردنية فريدة وعريقة في المنطقة، فهي راع لا يكل للسلام وقوة تدفع باتجاه الاستقرار بشكل كامل، مشيرًا إلى أن البلدين شهدا تحولات كبيرة عبر السنوات، لكن صداقتنا المميزة والمتينة بقيت ثابتة، فهي مبنية على تاريخنا المشترك ورؤيتنا المشتركة للمستقبل".

وأكد أنه "لطالما كانت المملكة الأردنية والشعب الأردني قريبان من قلبي، ولدي الكثير من الذكريات الرائعة من زياراتي للأردن على مدى السنوات".

وقال "شعرت أنا وزوجتي بخيبة أمل كبيرة عندما تأجلت في اللحظة الأخيرة زيارتنا للأردن التي كانت مقررة في مارس 2020 بسبب الجائحة العالمية.. أتطلع قدما للوقت الذي سنتمكن فيه من زيارة الأردن مرة أخرى، وأن أحظى في استقبال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله في المملكة المتحدة قريبا".