يشهد تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2021 بحثًا مكثفًا خلال الفترة الماضية لمتابعة المسلسلات اللبنانية في رمضان 2021.

وتعد قناة الجديد al jadeed من أهم القنوات اللبنانية على القمر الصناعي نايل سات التي تعرض مسلسلات لبنانية درامية مهمة تقدم محتوى قصصي وجميل.

سننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2021 ليتعرف المشاهدين على أهم القنوات اللبنانية التي تحقق نسب مشاهدة عالية جدًا لا سيما في شهر رمضان.

واضافة الى المسلسلات تركز القناة على الأوضاع المحلية والعربية، على مدار الوقت دون توقف، ما جعل ترددها من أكثر الترددات بحثًا، لمشاهدة محتوى الإعلامي للقناة .

تأسيس قناة الجديد al jadeed اللبنانية :

في عام 1992 انطلق أول بث لقناة الجديد وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت بث القناة فيما أعد بثه في 2005، وأطلقت القناة على مسماها الأول "نيو يتي"، وهي مملوكة لرجل الاعمال "تحسي الخياط".

ونظمت القناة حفلاً كبيرًا عقب إعادة افتتاح القناة من جديد بعدما أغلقت لمدة خمسة أعوام منذُ عام 2001، وبعدها غير اسمها إلى قناة الجديد.

ونافست قناة الجديد العديد من المحطات التلفزيونية على المستوى المحلي والعربي، حيث استطاعت القناة ان ترفع من نسب المشاهدات على منتوجاتها الاعلامية إلى مئات الآلاف.

تردد قناة الجديد 2021 على القمر الصناعى نايل سات

التردد : 12130

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة القناة: HD.

تردد قناة الجديد 2021 على القمر الصناعى عرب سات

التردد : 11977

معدل الترميز 27500

إسم القناة على الرسيفر Aljadeed TV HD

برامج قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2021 :

وتقدم قناة العديد من البرامج المتنوعة في المضمون، الترحيب كبير ومشاهدة عالية عليها منذ انطلاق بث القناة، وهي:

البرنامج الأول : برنامج طوني خليفة "برنامج سياسي" وهو إخباري.

البرنامج الثاني : برنامج الحدث وفيه تتناول القناة قضايا سياسية للامة العربية.

البرنامج الثالث :برنامج تحت السيطرة، وهو برنامج ترفيهي.

رابط الموقع الالكتروني الخاص بقناة الجديد :

ولقد ارفقنا لحضراتكم رابط قناة الجديد اللبنانية الرسمي الالكتروني ، وللاطلاع على أحدث اخبار الموقع القناة ، (https://www.aljadeed.tv/arabic) .