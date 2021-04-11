صحة غزة تعلن توفير الفحص السريع لاكتشاف مصابي "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاحد، توفير الفحص السريع Ag Rapid Test" الخاص بفحص فيروس كورونا المستجد المعروف علميًا بـ"كوفيد-19"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في مواجهة الجائحة العالمية.

وأوضحت الصحة، في بيان لها، أنها استطاعت توفير الفحص السريع، لفحص "كورونا"، وذلك بعد تقييمه واعتماد نتائجه.

وبيّنت أن الفحص السريع يستخدم لحالات الاشتباه بالإصابة ممن لديهم أعراض، ويتم اعتماد نتائج الفحص (الموجب) والتعامل مع المصابين وفق البروتوكولات المعتمدة.

وأشارت الصحة، إلى أن ظهور نتيجة الفحص السريع (موجب) يعني ان الإصابة مؤكدة ولا يحتاج المواطن اعادة الفحص باي نوع من الفحوصات.

ولفتت إلى أنه يتم اجراء فحص كوفيد19 العادي (PCR) لمن تظهر نتائجهم سلبية من خلال الفحص السريع ولديهم اعراض، وأن ظهور نتيجة الفحص سلبية لا يعني قطعًا عدم الإصابة وخصوصا في ظل وجود اعراض الإصابة.

وأفادت بأن وزارة الصحة وفرت الفحص السريع لفيروس كوفيد19 في مراكز الرعاية الأولية ووكالة الغوث التي أعلن عنها وجاري العمل على توفيرها في عدد من المؤسسات الصحية الأخرى.

وأكدت الصحة، أن فحوصات فيروس (كوفيد-19) التي تجرى في مختبرات الوزارة دقيقة ومعتمدة عالميًا.

ودعت وزارة الصحة المواطنين الكرام الى الالتزام بكل ما يصدر عنها من توجيهات ومتابعات.