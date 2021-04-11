امساكية شهر رمضان 2021 في ماليزيا منها السحور والفطور

إليك امساكية شهر رمضان 2021 في ماليزيا وفي أول أيام رمضان بدأ الصائمون في ماليزيا بالبحث عن أوقات الصلوات في رمضان على محركات البحث بالإنترنت وكذلك في المنصات الرقمية ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي من خلالها ستتعرفون على الامساكية بدءًا من السحور حتى أوقات الإفطار مع آذان المغرب ، وهي على النحو التالي :

امساكية شهر رمضان 2021 في ماليزيا :





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 06:06 ص 07:20 ص 01:27 م 04:21 م 07:34 م 09:04 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 06:06 ص 07:20 ص 01:27 م 04:20 م 07:34 م 09:04 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 06:05 ص 07:19 ص 01:26 م 04:19 م 07:33 م 09:03 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 06:05 ص 07:19 ص 01:26 م 04:18 م 07:33 م 09:03 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 06:04 ص 07:19 ص 01:26 م 04:17 م 07:33 م 09:03 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 06:04 ص 07:18 ص 01:26 م 04:15 م 07:33 م 09:03 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 06:03 ص 07:18 ص 01:26 م 04:14 م 07:33 م 09:03 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 06:03 ص 07:18 ص 01:25 م 04:13 م 07:33 م 09:03 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 06:02 ص 07:17 ص 01:25 م 04:12 م 07:33 م 09:03 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 06:02 ص 07:17 ص 01:25 م 04:11 م 07:33 م 09:03 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 06:01 ص 07:17 ص 01:25 م 04:10 م 07:33 م 09:03 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 06:01 ص 07:16 ص 01:25 م 04:09 م 07:33 م 09:03 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 06:01 ص 07:16 ص 01:24 م 04:08 م 07:33 م 09:03 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 06:00 ص 07:16 ص 01:24 م 04:07 م 07:33 م 09:03 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 06:00 ص 07:15 ص 01:24 م 04:05 م 07:33 م 09:03 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 05:59 ص 07:15 ص 01:24 م 04:04 م 07:33 م 09:03 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 05:59 ص 07:15 ص 01:24 م 04:03 م 07:33 م 09:03 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 05:59 ص 07:14 ص 01:24 م 04:02 م 07:33 م 09:03 م

السبت 19 01 مايو، 2021 05:58 ص 07:14 ص 01:23 م 04:01 م 07:33 م 09:03 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 05:58 ص 07:14 ص 01:23 م 04:00 م 07:33 م 09:03 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 05:57 ص 07:14 ص 01:23 م 03:59 م 07:33 م 09:03 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 05:57 ص 07:13 ص 01:23 م 03:58 م 07:33 م 09:03 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 05:57 ص 07:13 ص 01:23 م 03:56 م 07:33 م 09:03 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 05:56 ص 07:13 ص 01:23 م 03:55 م 07:33 م 09:03 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 05:56 ص 07:13 ص 01:23 م 03:54 م 07:33 م 09:03 م

السبت 26 08 مايو، 2021 05:56 ص 07:13 ص 01:23 م 03:53 م 07:33 م 09:03 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 05:55 ص 07:12 ص 01:23 م 03:52 م 07:33 م 09:03 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 05:55 ص 07:12 ص 01:23 م 03:51 م 07:33 م 09:03 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 05:55 ص 07:12 ص 01:23 م 03:50 م 07:33 م 09:03 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 05:55 ص 07:12 ص 01:23 م 03:49 م 07:33 م 09:03 م... عرض المزيد