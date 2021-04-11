ما هو اسوأ سيناريو محتمل وقوعه بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي

كشف وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس السبت، عن استعدادات مصر لأسوأ سيناريو محتمل وقوعه بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأشار إلى أن "مصر قلقة من العيوب أو المشاكل الفنية في السد الإثيوبي، لذلك تعمل على السيناريو الأسوأ وهو انهيار السد".

وقال إنه "في حال وجود مشكلة أو انهيار بالسد، ولو نسبة حدوثه 1 في المليون، فيجب وضع منظومة حماية، تكمن في عمل قنطرة حول السد العالي من أجل تصريف المياه الزائدة، وكذلك إقامة سدود في منخفضات توشكى من أجل استيعاب تلك المياه الزائدة حال حدوث انهيار".

وتابع: "سنعمل على هذا الموضوع لأنه مفهوش هزار، سيتكلف 20 مليار جنيه، وذلك لو أن احتمال انهيار السد الإثيوبي بنسبة 1 في المليون كبير عندي".

ولفت وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، لبرنامج "الحكاية" إلى أنه لم يحصل عل كل البيانات المتعلقة من الجانب الإثيوبي بشأن السد، موضحا أن المستوى الأول كان يضم مشاكل اللجنة الدولية، فيما رفضت إثيوبيا عرض المستوى الثاني على مصر".

وأضاف: "طالما خافت إثيوبيا من عرض تصميمات المستوى الثاني على مصر، فإن هذا يظهر أن به مشاكل فنية، لذا سنعمل على السيناريو الأسوأ المحتمل وقوعه، وهو انهيار السد".

وانتهت، الأسبوع الماضي، جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.