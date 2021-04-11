امساكية شهر رمضان 2021 في فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ، ومع دخول شهر رمضان المبارك قمنا بوضع امساكية رمضان للتعرف على جميع أوقات الصلوات الخمس بما فيها السحور والإفطار إضافة إلى ذلك ارفقنا لكم دعاء اليوم الأول في رمضان ويحرص الصائمون فيه إلى زيادة الطاعات والعبادات وقراءة القرآن الكريم والتسبيح وغيره التي تزيدهم تقربًا من الله عزوجل ، تابع معنا حتى النهاية .

امساكية شهر رمضان 2021 :

فضائل صيام شهر رمضان :

فضل أول ليلة في صيام رمضان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، وينادى مناد كل ليلة : يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ".

الصيام في رمضان تفتح له أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين". والعمرة في رمضان ثوابها مضاعف ، وشهر رمضان وصيامه يكفر الذنوب

برامج قناة المجد الإسلامية في رمضان 2021 :

برنامج كلمة مضيئة. برنامج صحافة الرأي. برنامج موضوع الغلاف. برنامج غزة شموخ وعزة. برنامج فضاء المشاهدين. برنامج الملتقى الأدبي. برنامج حصاد الأسبوع. برنامج الجواب الكافي. برنامج قرة عين. برنامج في الدائرة. برنامج عقبى الدار. برنامج ساعة حوار. برنامج القطوف الدانية.

برامج دينية في رمضان 2021 :

برنامج لعلهم يفقهون، برنامج الدنيا بخير ، برنامج اسال مع دعاء ، برنامج حكاية حياة، برنامج لعلهم يرجعون ، برامج ربي زدني علما ، برنامج رحلة حياة برنامج اللهم تقبل ، طبيعة برنامج احسان من المستقبل... عرض المزيد