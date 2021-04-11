هل سيؤثر الاغلاق الليلي على صلاة التراويح في غزة ..الأوقاف توضح !



أكد د. عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، ان الوزارة ستُبقى على افتتاح المساجد طالما أننا بعيدون عن الإغلاق الشامل ، موضحاً ان الوزارة تبذل ما بوسعها من طاقة لبقاء المساجد مفتوحة في رمضان والصلاة في رحابها وهذا مرتبط بتراجع الحالة الوبائية والتزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

وقال الهور خلال تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى" ان المخطط الموجود لدى الوزارة بأن لا تزيد نسبة استيعاب المصلين بالمساجد عن 35 % ولا بأس في فتح الساحات المقابلة للمساجد للصلاة مع مراعاة الظروف الوبائية.

وأوضح ان صلاة التراويح لا تشكل أي إعاقة على موعد الدخول للإغلاق الليلي.