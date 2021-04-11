الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملاً على الضفة المحتلة وقطاع غزة غدًا الثلاثاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:43 ص
11 ابريل 2021
الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملاً على الضفة المحتلة وقطاع غزة غدًا الثلاثاء
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، أنه سيفرض إغلاقًا شاملاً على جميع المعابر في الضفة المحتلة وقطاع غزة، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 13-4-2021، ويأتي الإغلاق بمناسبة احتلال جيش الاحتلال الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن :"الجيش سيفرض إغلاق شامل على معابر الضفة و قطاع غزة بدءًا من يوم الثلاثاء في الساعة ١٩:٠٠؛ مساء وحتى منتصف الليلة بين يوميْ الخميس والجمعة ١٥/٤/٢٠٢١ وفق تقييم الوضع الأمني وساعات عمل المعابر".

وأضاف المتحدث: انه خلال الإغلاق سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط.

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