الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملاً على الضفة المحتلة وقطاع غزة غدًا الثلاثاء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، أنه سيفرض إغلاقًا شاملاً على جميع المعابر في الضفة المحتلة وقطاع غزة، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 13-4-2021، ويأتي الإغلاق بمناسبة احتلال جيش الاحتلال الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن :"الجيش سيفرض إغلاق شامل على معابر الضفة و قطاع غزة بدءًا من يوم الثلاثاء في الساعة ١٩:٠٠؛ مساء وحتى منتصف الليلة بين يوميْ الخميس والجمعة ١٥/٤/٢٠٢١ وفق تقييم الوضع الأمني وساعات عمل المعابر".

وأضاف المتحدث: انه خلال الإغلاق سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط.