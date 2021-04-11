الحكومة الاردنية تعلن عن إجراءات جديدة في رمضان غدا

من المقرر ان تعلن الحكومة الاردنية غدا الاثنين 12/4/2021 ، عن إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ في شهر رمضان

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن من تلك الإجراءات السماح بأداء الصلاة في المساجد لبعض الصلوات سيرا على الأقدام، مرجحا أن تكون المغرب والفجر.

وأشار إلى أن صلاة التراويح ليست من ضمن الصلوات المتوقع عودتها خلال شهر رمضان إلى المساجد أسوة بكل دول الجوار العربي والإسلامي.

وأوضح أن من ضمن الإجراءات التي من الممكن الإعلان عنها أيضاً السماح لخدمة التوصيل بالاستمرار بتقديم خدماتها حتى ساعات الفجر، وإجراءات أخرى حول المنشآت السياحية.