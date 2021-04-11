إصابات خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقالات شبان من العيسوية

أصيب عشرات المواطنين، الليلة الماضية، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بلدة بيت أمر شمال الخليل.

الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض قال ، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو طوق، القريبة من مدخل بيت أمر، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

ومن جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، 3 شبان من قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة .

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسن ياسر درويش (20 عاما)، وأحمد عصام درويش وشقيقه ماجد، من منازلهما وسط مواجهات مع جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية بعد إغلاق مداخلها.