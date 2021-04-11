عائلة الاسير المحرر منصور الشحاتيت تصدر بياناً توضيحيا

أصدرت عائلة الأسير المحرر منصور الشحاتيت اليوم السبت، بياناً للرأي العام بخصوص ما تناقله الناس من أخبار لا يعرف مصادرها بخصوص ابنها.

وأكدت العائلة انها تنحني اكبارا واجلالا لإخوته الذين قاموا على رعايته طوال سنوات سجنه لهم منا كل الشكر والتقدير نسأل الله أن يمن عليهم بالحرية والصحة.

وحملت الاحتلال وحده المسؤولية الكاملة عن حالة ابننا منصور، موضحةً انه ليس لأحد الحق في الحديث باسمنا وإن ما تتناقله القنوات المشبوهة لا علاقة لنا به.

وأوضحت العائلة ان صحة ابنها هي كل همها وإن شاء الله سيعود منصور لعافيته وذاكرته وسيخبر العالم بالحقيقة.

وطالبت من لديه غير ذلك فعليه أن يأتي بدليل دامغ يحاسب عليه قانونيا وعشائريا أن يأتينا به.

وحذرت عائلة الاسير من ان تحرف البوصلة وتغيير تجاه السهام، مضيفًة:"عدونا يتربص بنا ووحدتنا سر بقائنا، كونوا يدا واحدة ولا تكونوا دعاة فتنة، كفانا فرقة وتشرذم، الاسرى بحاجة لنا جميعا وفلسطين تنادينا وستلعن كل من يزرع الفتنة".

ولفتت انه سيعود منصور ليخبر بالحقيقة، راجية من الجميع الدعاء له بالشفاء وطمس أقلام وقنوات الفتنة.

كما قدمت العائلة شكرها للسيد الرئيس ورئيس الوزراء على اهتمامهم بمنصور.