اسعار العملات مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 11-4-2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الاحد 11-4-2021.

و يرصد موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بشكل يومي أسعار العملات في ليبيا و الدول العربية، وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.08 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.95 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.87 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.82.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.00

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