تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الاحد 11 -4- 2021

تراجعت اسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت 11 -4- 2021، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بينما بقي سعر الدولار ثابتا لدى مصرف لبنان المركزي.

ونقدم لكم اليوم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الدولار في لبنان لما له من اهمية كبيرة لدى الكثير من الناس والمتابعين، لذلك تابع هذه المقالة إلى نهايتها.

سعر الدولار في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، لدى السوق السوداء ما بين 11800 و11850 ليرة لكل دولار.

ويمر لبنان بأخطر مفترق طرق في تاريخه، إذ يواجه سيناريو كارثيا يتلخص في نفاد الاحتياطيات الأجنبية.

وحذر غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، من أن الاحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية مايو/أيار المقبل، ما لم يتم تقليص الدعم.

والدعم في لبنان يذهب إلى تمويل الواردات الأساسية، بينما تسعى الحكومة لإطلاق خطة لخفض الدعم لوقف تكبد مبلغ يصل إلى 500 مليون دولار شهريا، وفقا لوزني.

سعر الدولار في لبنان

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

سعر الدولار في لبنان

تثبيت سعر الدولار في لبنان

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويواجه لبنان أزمات سياسية وصحية واقتصادية ومالية أدت إلى انهيار عملته الوطنية، ولم تتمكن الانتفاضة الشعبية التي انطلقت منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 من الضغط لمعالجة هذه الأزمات، أو تحقيق مطالبها.

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