بالفيديو شاهد هدف توني كروس في مرمى برشلونة

سجل لاعب ريال مدريد توني كروس الهدف الثاني في مرمى فريق برشلونة، بعد أن سجل كريم بنزيما الهدف الأول في شباك مرمى غريمه برشلونة، في المباراة التي جمعتهما في بطولة الدوري الاسباني.

ويلتقي فريق ريال مدريد فريق ريال مدريد مع خصمه فريق برشلونة في مباراة الكلاسيكو ببطولة الدوري الإسباني، حيث يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو مباراة الفريقين، في الجولة الثلاثين من البطولة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، في الكامب نو قد انتهت لصالح ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، وبأفضلية نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.