سعر الدولار في السودان اليوم الاحد 11 -4- 2021

الجنيه السوداني يواصل الاستقرار مقابل الدولار

واصل الجنيه السوداني استقراره امام سعر صرف الدولار، اليوم الاحد11 -4- 2021، في تعاملات السوق غير الرسمية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم هذه المقالة التي تتناول اسعار الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الاخرى، لما له من اهمية كبيرة لدى المتابعين، تابعونا حتى نهاية المقال آملين ان تنال اعجابكم.

وبلغ سعر الدولار لدى هذه السوق 384 جنيها، دون تغير عن تعاملات امس الجمعة، وفق وسائل إعلام محلية.

ولدى بنك السودان المركزي، تراجع سعر الدولار طفيفا مسجلا 380.75 جنيه للشراء و382.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وزاد سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي إلى 447.765 جنيه للشراء و450 جنيها للبيع، وسجلت العملة الأوروبية 467 جنيها في السوق الموازية.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي مسجلا 526.48 جنيه للشراء و529.11 جنيه للبيع، وبلغ سعر الإسترليني في السوق السوداء نحو 540 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي في السودان لدى البنك المركزي 101.52 جنيه للشراء و102.03 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال في السوق غير الرسمية إلى 103.20 جنيه.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك السودان المركزي عند مستوى 103.66 جنيه للشراء و104.18 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل الدرهم 106.60 جنيه.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي نحو 1253.10 جنيه للشراء و1263.16 جنيه للبيع.

استقرار الدولار في السودان

ويشهد سعر الدولار في السودان استقرارا نسبيا، بعد أن قررت حكومة الخرطوم زيادة أسعار الوقود.

وخاطبت إدارة البترول بوزارة الطاقة والنفط السودانية شركات ومحطات الوقود بزيادة غير معلنة في أسعار "البنزين والجازولين" بمحطات الوقود.

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