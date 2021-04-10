بالفيديو شاهد هدف كريم بنزيما في مرمى برشلونة

سجل نجم ريال مدريد كريم بنزيما الهدف الأول في شباك مرمى غريمه برشلونة، في المباراة التي جمعتهما في بطولة الدوري الاسباني.

ويلتقي فريق ريال مدريد يلتقي فريق ريال مدريد مع خصمه فريق برشلونة مساء اليوم السبت، في مباراة الكلاسيكو ببطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو مباراة الفريقين، في الجولة الثلاثين من البطولة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، في الكامب نو قد انتهت لصالح ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، وبأفضلية نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.