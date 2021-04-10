سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو والذهب الاحد 11 -4 - 2021

نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم مقالة للحديث عن اسعار الليرة السورية مقابل العملات الاخرى، حيث يكثر بحث الكثير من المتابعين على محركات البحث جوجل، لذلك تاعوا هذه المقالة حتى النهية لمعرفة اسعار العملات في سوريا.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 181000 الدولار

3625 3725 اليورو 4220 4342 الليرة التركية

441 458 الدرهم الإماراتي

991 1035 الليرة اللبنانية

الريال السعودي 971 1014

الدينار الأردني 5158 5379

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