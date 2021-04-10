أسعار الذهب في العراق اليوم الاحد 11 -4- 2021

نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الذهب في العراق، حيث ان الكثير من المتابعين يبحثون عن اسعار الذهب في العديد من الدول العربية، وهذه المقال سنخصصها للحديث اسعار الذهب في العراق.

شهدت أسعار الذهب في العراق في تعاملات الاحد 11-4- 2021، ارتفاعاً في ظل الصعود الكبير في سعر الدولار في البلاد.

أسعار الذهب في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق نحو 81 ألفا و416 دينارا (55.67 دولار)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 74 ألفا و632 دينارا (51.03 دولار)

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق نحو 71 ألفا و240 دينارا (48.71 دولار)

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل في العراق نحو 61 ألفا و63 دينارا (41.75 دولار)

أسعار الذهب الاقتصادي في العراق

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق اليوم الجمعة وسجل نحو 47 ألفا و493 دينارا (32.47 دولار)

أما جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 40 ألفا و708 دنانير (27.83 دولار)

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب في العراق نحو 2 مليون و532 ألفا و26 دينارا (1731 دولارا)

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في العراق نحو 569 ألفا و923 دينارا (389.69 دولار)

أسعار الذهب في العراق

الموازنة في العراق 2021

وكان صوت البرلمان العراقي مساء الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021.

وبحسب قانون الموازنة للعام الحالي الذي تم التصويت عليه في البرلمان، فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقي (89 مليار دولار) ومعدل العجز المخطط يبلغ 28 تريليون دينار عراقي (19.3 مليار دولار).

أسعار الذهب في العراق

فيما تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد.

كما تضمن مشروع الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي، ما أدى لارتفاع كبير في سعر الدولار، ما ساهم في صعود أسعار الذهب.