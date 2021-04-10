رابط مباشر عراق مسافر- طريقة التسجيل في منصة عراق مسافر 2021

طريقة التسجيل في منصة عراق مسافر لفحص كورونا في العراق 2021 ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، طريقة التسجيل في منصة عراق مسافر لفحص كورونا في العراق 2021، والذي أطلقته وزارة الصحة والبيئة العراقية، بالاشتراك مع مطارات الدولة.

هدف منصة عراق مسافر

وتسعى وزارة الصحة والبيئة العراقية عبر منصة عراق مسافر إلى تقديم سبل الراحة إلى المسافرين، أو المغادرين من الأراضي العراقية، لكيلا يكون هناك وقت طويل للانتظار داخل المطارات، موضحةً، إلى أن المنصة تحتوي على مجموعة من المختبرات التي تم اعتمادها لإجراء فحص PCR للفيروس المستجد، معلنةً، أن استقبال الشهادات سيكون موجهة فقط لصالح مراكز التحليل المعتمدة، وأن التسجيل في المنصة سيكون إلزاميًا.

طريقة التسجيل في منصة عراق مسافر، اتبع الخطوات التالية:

نكتب على جوجل "منصة عراق مسافر" وندخل إلى المنصة.

نضغط على ايقونة "سجل حسابك الآن"، والبدء في إدخال البيانات "بريد إلكتروني لاستلام رقم التحقق.

ثم ندخل رمز التحقق عبر الموقع، ثم إدخال البيانات الشخصية.

إدخال بيانات التواصل ومنها رقم الهاتف.

إدخال كلمة المرور، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام، والموافقة عليها.

ما الخدمات التي تقدمها منصة عراق مسافر؟

التعرف على طريقة إجراء الفحص الصحي للمسافرين وتدوين درجة الحرارة.

حجز مواعيد من أجل إجراء زيارة إلى كاونترات لتقليل أوقات الانتظار.

تستطيع حجز قاعة متميزة بمطارات الدولة، إلى جانب الحصول على خدمات الاستقبال عقب الانتهاء من إجراءات الحجز.

إمكانية الحصول على تنبيه بوصول كافة حقائب السفر والأمتعة التي تصحبها معك.

وتعتبر هذه المنصة، واحدة من الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس المستجد، وتقليل التلامس بين المسافرين وزوار المطارات، والحد أيضًا من تزوير نتائج فحوصات الفيروس المستجد، التي تعتبر من أهم إجراءات السفر.

رابط منصة عراق مسافر اضغط هنــــــــا

طريقة التسجيل في منصة عراق مسافر لفحص كورونا في العراق 2021

طريقة التسجيل في منصة عراق مسافر لفحص كورونا في العراق 2021

طريقة التسجيل في منصة عراق مسافر لفحص كورونا في العراق 2021

طريقة التسجيل في منصة عراق مسافر لفحص كورونا في العراق 2021

طريقة التسجيل في منصة عراق مسافر لفحص كورونا في العراق 2021