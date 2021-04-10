اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-4-2021

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 10 أبريل ، حالة من الاستقرار مقارنة بحالة التذبذب في الاسعار التي شهدتها بعض العيارات المختلفة في الايام السابقة.

وفي هذا المقال نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب بعياراته المختلفة بسبب حالة البحث الكبيرة للكثير من المتابعين عن اسعار الذهب في مصر، نرجو ان ينال اعجابكم لذا تابعوا المقال حتى النهاية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 756 و768 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

كما يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 864 و878 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 648 و658 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6048 إلى 6144 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

وسجلت سعر الأونصة اليوم بمحلات الصاغة لتتاروح بين 26,870 و27,297.

سعر الكيلو الذهب اليوم

كما شهد سعر الأونصة اليوم بمحلات الصاغة لتتراوح بين 864,000 و877,714.

اسعار الذهب في مصر

وكانت شهدت أسواق الصاغة انتعاشة مؤقتة قبيل شهر رمضان، حيث يقوم عدد كبير من الأسر ببيع ما لديهم من الذهب الكسر لتدبير احتياجات الشهر الكريم، مستفيدين بالزيادة السعرية لأسعار الذهب خلال تلك الفترة، بحسب ما صرح سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

وأكد سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن عودة أسعار الذهب لتسجل ارتفاعات جديدة عززت من مظاهر بيع الذهب الكسر ومزيد من البيع، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت تعاملات محدودة، تمثلت في بيع متعاملين لسبائك ذهبية من الأحجام المتوسطة والجنيهات الذهب وبعض من الحلي.

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