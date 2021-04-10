برامج تعرض في رمضان 2021 منها على قناة المجد

برامج تعرض في رمضان 2021 ، مع دخول المسلمون في شهر رمضان بدأوا في البحث عن مواقع الانترنت حول التعرف على البرامج الرمضانية لمشاهدتها طوال الشهر الفضيل ، ولقد حرصنا في فلسطين اليوم على توفير هذه المقالة التي لاقت اهتمامًا واسعًا من الناس التي تضم أهم البرامج منها دينية ويمكن لحضراتكم مشاهدتها بأريحية تامة .

ونواصل معكم بتزويدكم بأهم البرامج التي تبث في رمضان 2021 ، والتي تحمل مضامين هامة بحيث يمكنكم الاستفادة منها والاستمتاع بمشاهدتها طوال أيام الشهر الفضيل ، كذلك نقدم لكم أهم الاكلات الرمضانية.

برامج في رمضان 2021 :

أولاً: برنامج " قلبي اطمأن " الذي يعرض على قناة أبوظبي، ضمن الدورة البرامجية الجديدة لشهر رمضان المبارك، ويقدمها الإعلامي نبيل العوضي برنامج عبر صفحته الشخصية على موقع اليوتيوب.

تعريف ببرنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث 2021 :

برنامج قلبي اطمأن تأسس في الامارات العربية بتاريخ 13 مايو 2018، وهو برنامج خيري، حيثُ بث "غيث" أولى حلقات البرنامج وهو مجهول الهوية خلال مساعدة لرجل مسكين، طاحت به الفقر.

ثانيًا: برنامج " لعلهم يفقهون " ويقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز بأسلوب عصري يركز على تجديد الخطاب الديني في شهر رمضان المبارك 2021 .

ويهدف برنامج لعلهم يفقهون إلى الارتقاء بوعي المسلمين وسيذاع على قناة dmc الساعة 4 مساءً .

ثالثًا: برنامج " اسأل مع دعاء " ويعتمد البرنامج الديني على استضافة مُقدمته " دعاء فاروق " لشيخ أو داعية إسلامي.

ويهدف هذا البرنامج الرد على استفسارات وتساؤلات الجمهور حول مختلف الأمور الدينية والدنيوية وسيذاع على قناة النهار الساعة 2 مساءً.

رابعًا: برنامج " على أبواب الفتن " ويعرض على قناة on ويقدمه الداعية مصطفى حسني ويأتي موعد البرنامج الساعة 5 مساء.

خامسًا: برنامج إحسان المستقبل الذي يقدمه أحمد الشقيري في رمضان 2021 . عبر شاشة MBC ، ، ويعرض البرنامج في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

سادسًا : برنامج خطوات الشيطان وهو برنامج ديني يقدمه الداعية الإسلامي معز مسعود .

ويتعامل البرنامج الديني مع المواقف المتكررة لمواجهة الشيطان في حياته اليومية وكيف يتغلب على هذه المواقف في القرآن الكريم والحديث الشريف ،وسيذاع على قناة النهار.

سابعًا: برنامج " الدنيا بخير " تطل الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد عبر شاشة الحياة 3 عصرًا، وبرنامج " مصر أرض الأنبياء " يقدمه فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة، يوميًا على قناة cbc ، في تمام الساعة 6 مساءً.

ثامنًا: ونتواصل معكم في مقالة قائمة برامج في رمضان 2021 ، برنامج اللهم تقبل تقديم الدكتورة عبلة الكحلاوي والتي سيذاع عبر قناة ON الساعة 12 ظهرا، وبرنامج والله أعلم من تقديم الدكتور علي جمعة وسيذاع على قناة CBC الساعة 4 مساء.

تاسعًا: وتابع معكم ، برنامج ربي زدني علما من تقديم حسام موافي وسيذاع على قناة البلد الساعة 6 مساء ، وبرنامج " لعلهم يرجعون " يقدمه الشيخ عبد السلام عبد المنصف على قناة النهار.

عاشرًا: برنامج " الإمام الطيب " يقدمه د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويُعرض على قناة cbc، في تمام الساعة 2:15 ظهرًا يوميًا، وبرنامج الدنيا بخير تقدمه لاميا فهمي وسيذاع على قناة الحياة 2 الساعة 3 مساء.

برامج قناة المجد الإسلامية :

برنامج كلمة مضيئة.

برنامج صحافة الرأي.

برنامج موضوع الغلاف.

برنامج غزة شموخ وعزة.

برنامج فضاء المشاهدين.

برنامج الملتقى الأدبي.

برنامج حصاد الأسبوع.

برنامج الجواب الكافي.

برنامج قرة عين.

برنامج في الدائرة.

برنامج عقبى الدار.

برنامج ساعة حوار.

برنامج القطوف الدانية.