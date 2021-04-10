اهم التحضيرات المنزلية لاستقبال شهر رمضان المبارك 2021

اهم تحضيرات شهر رمضان 2021، اقترب موعد حلول شهر رمضان 2021، وبدأت نسائمه تهل علينا بالخير والبركات والرحمات وبات المسلمون في جميع أنحاء العالم في الاستعداد لاستقبال ذلك الشهر المعظم والتحضير له واليوم سنتعرف معا على مجموعة من التحضيرات المنزلية التي تستعد بها ربات البيوت لاستقبال الشهر الفضيل، في هذه المقالة نضع لكم اهم 5 تحضيرات للشهر الفضيل

شهر رمضان 2021، هو شهر العبادة والتقرب من الله عز وجل بالدعاء والتضرع وغيره من العبادات، وبات سيدات البيوت تبحثن عن تحضيرات رمضان من شراء الأغراض اللازمة والقيام بتفريز الاطعمة وتزيين المنزل وغيرها من الاستعدادات التي تساعد السيدات على التفرغ إلي العبادة في رمضان والتقرب من الله عز وجل ومن هذه التجهيزات ما يلي :

من اول الاستعدادات التي تستعد لها ربات البيوت هو ان تقوم بشراء مستلزمات المنزل الأساسية التي تحتاج اليها ربات البيوت طوال شهر رمضان ومنها ما يلي :

الفاكهة والخضروات : القيام بشراء الفاكهة والخضروات الطازجة مثل الكوسا والبسلة والبازلاء والخضروات الورقية مثل والبقدونس والكزبرة والسبانخ والجزر والكرنب وورق العنب والخيار والطماطم والباذنجان، الفراولة، الجوافة، البطيخ، الكيوي، التفاح، الأناناس وغيرها.

اللحوم والأسماك : شراء اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك و مختلف انواع اللحوم.

منتجان الألبان : الحليب واللبن الرائب والزبادي والجبن بأنواعه المختلفة.

التوابل والبهارات : شراء التوابل والبهارات مثل الفلفل الاسمر والملح والكمون والبصل بودر ثوم بودر وجنزبيل والكزبرة والحبهان وورق الورا والمستكة وغيرها.

المعجنات : شواء معجنات مثل الجلاش، السمبوسك، الباف بستري، ورقائق الجبن وغيرها من المستلزمات.

المواد الغذائية : مرقة الدجاج و الكاتشب، المايونيز ، المسطرة، معجون الطماطم، الشاي. المعلبات الجاهزة : ، الفول المدمس، علب التونة، والبلوبيف، الطحينة، المربى، العسل، الحلاوة الطحينية.

البقوليات : الفاصوليا والعدس والفول، الحمص، البازلاء، اللوبيا. الحبوب الكاملة المتنوعة : القمح، الشعير، الشوفان، النخيل وغيرها.

المكسرات : الزبيب، جوز الهند، السوداني، الكاجو، اللوز، البندق، عين الجمل. ياميش رمضان : البلح، المشمشية، والقراصيا، والتين المجفف.

العصائر : التمر هندي، وعصائر الطبيعية الجاهزة كعصير المانجو، البرتقال، قمر الدين، التفاح. المخللات : المخللات الزيتون والخيار المخلل والمخللات المشكلة.

المواد الدهنية : السمن الطبيعي، الزبدة، الزيت. ​​​​​​​

تفريز اللحوم

كما أن هناك قائمة من تفريزات رمضان تحتاج إليها سيدات البيوت وتوفر عليهم عناء ساعات طويلة من الوقوف في المطبخ وهي كالأتي :

إن اللحم يمكن إعداده وتفريزه بوسائل عديدة ومتنوعة الاستخدام في وجبات عديدة كالأتي :

تقطيع قطع من اللحم مكعبات بحسب عدد أفراد الأسرة ووضعها في أكياس تفريغ الهواء منها ووضعها في الفريزر.

اللحم المفروم : وهنا يمكن تخزينة بأكثر من طريقة يمكن اعداد الكفتة ووضعها في أطباق وتغليفها بالاسترتش، تعصيج اللحمة ووضعها في أطباق من أجل البشاميل.

تفريز الخضار:

القيام بتفريز الخضروات والفاكهة التي يمكن الاحتفاظ بها كالاتي :

الكرنب : سلق الكرنب و تقطيعه وتخزينه الوقت الحشو.

ورق العنب : سلقه وتغليفه في أطباق.

الخضروات المختلفة مثل البازلاء والجزر والكوسة وغيرها يتم غسلها جيدا بالماء وتقطيعها ومن ثم تجفيفها جيدا ووضعها في أكياس بحيث تفرغ منها الهواء.

تفريز فاكهة مثل الفراولة والجوافة والكيوي والاناناس لاستخدامها في العصائر.

تفريز المعجنات:

تجهيز المعجنات مثل الجلاش والسمبوسك والاسبرنج رول والفطائر ورقائق الجبن و حشوها بأي حشوه تفضليها ثم القيام بتفريزها وإخراجها عند القلي والتسوية.