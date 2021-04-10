تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو القمة الإسبانية لكرة القدم ، التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة للمشاركة في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، في مباراة لا تقبل القسمة على الفريقين.

و سيدخل الفريقان المباراة بشعارات لا بدائل للنصر ، للاستمرار في الانتقال إلى أعلى نقطة في الدوري ، و للمحافظة على الأمل في فوز أتلتيكو مدريد ببطولة الدوري.

و حقق ريال مدريد ثلاثة انتصارات متتالية في الآونة الأخيرة ، ووصل إلى ذروتها بعد فوزه على ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

من ناحية أخرى ، لا يعرف برشلونة شيئًا في المباريات الأخيرة سوى الفوز بالدوري الإسباني ، ويأمل في مواصلة الفوز من أجل تعزيز السيطرة على أتلتيكو مدريد.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بالدوري برصيد 65 نقطة والثاني بعد ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنستعرض معًا، موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، هو السبت 10 أبريل 2021، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من المسابقة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة الدوري الإسباني، بشكل حصري عبر شاشتها وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.