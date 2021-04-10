الأوقاف: الاستهتار مخالف للشرع ونبذل جهودا لإقامة الصلاة داخل المساجد في رمضان

أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عادل الهور، أن الوزارة حريصة على إقامة الصلاة داخل المساجد في شهر رمضان المبارك.

وأوضح الهور في تصريحات "لإذاعة الأقصى" اليوم السبت، ان الوزارة تبذل كل ما بوسعها لإقامة الصلاة داخل المساجد، لافتًا إلى أن بقاء ابواب المساجد مفتوحة يرجع إلى طبيعة الحالة الوبائية داخل قطاع ومدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة.

وقال: "منذ اللحظة الأولى لدخول الفايروس لقطاع غزة، وضعنا دليل إجراءات للتعامل داخل المساجد وشكلنا لجان طوارئ لمتابعة التزام المواطنين وقمنا بتوجيه الناس بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية.

وبين الهور أن الجهات المختصة أكدت للأوقاف أن المساجد ليست مكاناً لانتشار الأوبئة وهذا جاء بعد التزام المواطنين بإجراءات الوقاية التي قمنا بها داخل المساجد، والتزام الناس سيؤدي لانخفاض أعداد الاصابات.

وأضاف: "إذا استمرت الأمور ولم نصل للإغلاق الشامل، سيتم استيعاب المصلين في المساجد خلال شهر رمضان بقدرة لا يزيد عن 35% مع ضرورة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة وعدم التجمع والتسليم، واستخدام الساحات المكشوفة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف حتى نضمن عدم الاكتظاظ".

وشدد الهور على أن الاستهتار من المواطن بإجراءات السلامة هو مخالف للشرع ولا بد أن يتحلى الجميع بالمسؤولية.

ودعا المتحدث باسم الاوقاف، لجان الطوارئ بالمساجد لمتابعة الإجراءات وسيتم إغلاق أي مسجد غير ملتزم بإجراءات الوقاية، قائلًا: "نحن نعيش في ذروة موجة ثانية بالفايروس وعلى المواطنين تحمل المسؤولية سواء بالمساجد وخارجها".