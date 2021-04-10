وزارة الاوقاف بغزة تعلن عن قائمة باسماء وارقام هواتف علماء للرد على المسائل الفقهية

اعلنت وزارة الأوقاف ـ الإدارة العامة للوعظ والإرشاد عن قائمة بأسماء العلماء الجاهزين لاستقبال اتصالاتكم والإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم حول (المسائل الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك).

وفيما يلي قايمة باسماء العلماء:

🔸 صاحب الفضيلة:

الشيخ / د. عبد الباري خلة

0599832339

الشيخ / د. إحسان عاشور

0599409245

الشيخ / د. ماهر الحولي

0599465666

الشيخ / د. شكري الطويل

0599603092

الشيخ / د. زياد مقداد

0599993001

الشيخ / د. صادق قنديل

0599301847

الشيخ / د. تيسير إبراهيم

0595750515

الشيخ / د. عدنان حسان

0597740688

الشيخ / د. ياسر فوجو

0599623964

الشيخ / د. محمد الفرا

0597901252

الشيخ / د. عبد الله أبو عليان

0599400472

الشيخ / د. خالد الصليبي

0595242501