وزارة الاوقاف بغزة تعلن عن قائمة باسماء وارقام هواتف علماء للرد على المسائل الفقهية

اعلنت وزارة الأوقاف ـ الإدارة العامة للوعظ والإرشاد عن قائمة بأسماء العلماء الجاهزين لاستقبال اتصالاتكم والإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم حول (المسائل الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك).
وفيما يلي قايمة باسماء العلماء:
🔸 صاحب الفضيلة:
الشيخ / د. عبد الباري خلة
0599832339
الشيخ / د. إحسان عاشور
0599409245
الشيخ / د. ماهر الحولي
0599465666
الشيخ / د. شكري الطويل
0599603092
الشيخ / د. زياد مقداد
0599993001
الشيخ / د. صادق قنديل
0599301847
الشيخ / د. تيسير إبراهيم
0595750515
الشيخ / د. عدنان حسان
0597740688
الشيخ / د. ياسر فوجو
0599623964
الشيخ / د. محمد الفرا
0597901252
الشيخ / د. عبد الله أبو عليان
0599400472
الشيخ / د. خالد الصليبي
0595242501