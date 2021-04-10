تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت في مباراة كلاسيكو الارض

يبحث الكثيرون عن تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في مباراة كلاسيكو الارض التي ستنطلق مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويحاول الفريقين تحقيق الانتصار لتقليص الفارق مع المتصدر الأول اتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة 65 وثلاثة نقاط عن ريال مدريد 63 نقطة.

ويغيب قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس عن المباراة اضافة الى قلب الدفاع رافائيل فاران واستبعاد اللاعب البلجيكي ايدين هازراد عن قائمة الفريق بقرار اداري من زين الدين زيدان.

بينما يغيب عن برشلونة اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب خط وسط برشلونة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

من المتوقع أن يعتمد زيدان على التشكيلة التي واجه بها ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليبدأ بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ويتكون الخط الخلفي من فيرلان ميندي، ناتشو فيرنانديز وإيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز، وأمامهم ثلاثي الوسط لوكاس مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس.

وفي خط الهجوم، سيبدأ الثلاثي ماركو أسينسيو وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، ليلعب الفريق الملكي بطريقته المعتادة (4-3-3).

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يعتمد المدرب الهولندي رونالد كومان (3-4-3) أو (3-5-2) كما اعتاد في الفترة الأخيرة.

وسيبدأ الألماني مارك أندريه تير شتيجن في عرين الفريق الكتالوني، وأمامه الثلاثي كليمينت لينجليت وفرينكي دي يونج وأوسكار مينجيزا.

وحال قرر كومان البدء بالمدافع الإسباني جيرارد بيكيه، فإنه من المتوقع أن يتقدم دي يونج لخط الوسط على حساب أحد ثلاثي الهجوم.

ومن المتوقع أن يتكون خط الوسط من جوردي ألبا وبيدري وسيرجيو بوسكيتس وسيرجينو ديست، ومن أمامهم ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان.