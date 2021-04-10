بدء تشييد أبراج الانقاذ البحري في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:02 م
10 ابريل 2021
أبراج الانقاذ البحري في قطاع غزة
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أعلنت وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة اليوم السبت 10 ابريل 2021 تشييد أبراجًا للإنقاذ البحري على امتداد ساحل بلديات المحافظات الوسطى والجنوبية في قطاع غزة، ضمن مساعيها للحفاظ على حياة المصطافين في موسم الصيف القادم".

مسؤول ملف الإنقاذ البحري بوزارة الحكم المحلي عطاف الكفارنة وأوضح أن أبراج الإنقاذ تشمل بالمرحلة الأولي ساحل بلدية خان يونس، وستمتد بعد ذلك لمحافظات أخرى.

وذكر الكفارنة أن إنشاء أبراج الإنقاذ على طول الشاطئ يشكل حماية حقيقية لعموم المصطافين كونه يساعد المنقذين في مراقبة الشاطئ على أكمل وجه، ويسهم في إرشاد المواطنين وتعريفهم بالمناطق المسموح السباحة بها، والمناطق التي يحظر دخولها نظرا لخطورة التيارات.

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