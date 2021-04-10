نتنياهو يمدد ولاية رئيس "الشاباك" لعدة أشهر

مدد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ولاية رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، نداف أرغمن، لعدة أشهر جديدة.

وقال مدير مكتب نتنياهو مساء اليوم الجمعة، قام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتمديد ولاية رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، ناداف أرغمان، لعدة أشهر جديدة، وذلك قبل شهر من انتهاء ولايته والمقررة بتاريخ 8 مايو المقبل.

ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، ان وزير الحرب، بيني غانتس، قرر منع نتنياهو من تعيين رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، المقرب من نتنياهو رئيسا للشاباك.

وأضافت أن "غانتس يعلم جيدا أنه لا يمكن تعيين رئيس جديد للشاباك في حكومة انتقالية، وبالإمكان تنفيذ ذلك بعد تشكيل حكومة جديدة فقط"