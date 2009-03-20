ابن عميل فلسطيني يطالب إسرائيل عدم الإفراج عن أسرى حماس لقتلهم أبيه

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

ذكر موقع اوميديا العبري، بأن فلسطينيا ابن متعاون مع إسرائيل ( عميل)، قتله عناصر حماس في الضفة الغربية، قدم التماسا للمحكمة الاسرائيلية العليا، ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت ووزير الحرب ايهود براك، واللذان حسب أقواله من يديران المفاوضات للإفراج عن الجندي شاليط مقابل الإفراج عن اسرى حماس.

وحسب أقوال الفلسطيني فان الإفراج عن اسرى حماس، ومن بينهم قتلة أبيه سيشكل خطرا علي أبناء أسرته، وعلي جميع العملاء مع إسرائيل، وسيمنع أيضا أي فلسطيني من التعاون مع إسرائيل.

وطلب ابن العميل من المحكمة ان تجري النقاش بعيدا عن وسائل الإعلام دون ذكر اسمه علي الإطلاق في وسائل الإعلام الإسرائيلية خشية من قتله لو تم الكشف عن اسمه.