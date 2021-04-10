تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم السبت تشهد غيابات النجوم

شهدت تشكيلة ريال مدريد الاسباني لكرة القدم اليوم السبت غيابات بعض النجوم قبل مواجهة الغريم التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو المقرر ان ينطلق مساء اليوم الساعة العاشرة بتوقيت القدس المحتلة.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الاسباني، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وقد استدعى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لمباراة الكلاسيكو 19 لاعباً، وقد شهدت القائمة غياب إيدين هازارد بقرار فني من المدرب، بالإضافة الى غياب سيرجيو راموس وداني كارفخال للإصابة.

وجاءت القائمة المستدعاة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

خط الدفاع: ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، فالفيردي.

خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.

يُشار إلى أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبرشلونة ثانيًا برصيد 65 نقطة واتلتيكو مدريد يتصدر ترتيب الدوري الاسباني برصيد 66 نقطة.