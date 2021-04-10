يحظى تردد قناة mbc مصر لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021 اهتمامًا كبيرًا جدًا من قبل الملايين من عشاق ومتابعي المسلسلات العربية سواء كانت اجتماعية او تاريخية أو دينية.

وتعتبر قنوات MBC من أهم القنوات العربية التي تبث المسلسلات الرمضانية حيث تعد من أكثر القنوات الاعلامية متابعة وشعبية كبيرة وأكبر معدلات المشاهدة لجميع قنواته نظرًا للمحتوى الجيد الذي يأخذه في الاعتبار جميع الأذواق يناسب جميع الأعمار.

وأطلقت قنوات MBC في عام 1991 وتمركزت في إنجلترا ثم نقلت مقراتها إلى دبي بقيادة رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم.

وتوفر القناة وسائط ترفيه متكاملة ومتنوعة تتضمن كل ما يبحث عنه المشاهد ، من الأخبار وتغطية الأحداث الحالية والدراما والأفلام والمسرحيات والرياضة والبرامج والمسابقات ، إلخ.

وتتبع القناة لمجموعة قنوات MBC التابعة لشركة التلفزيون العربية السعودية ، والتي تتمتع بخبرة وخبرة طويلة في مجال الإعلام والترفيه وتشتهر بتمويلها الضخم وإنتاجها الفريد.

تردد قناة mbc مصر

القمر نايلسات

الدرجة

7 درجات غرب

التردد

12015 MHz

القطبية

عمودي

معدل الترميز

27500

معامل تصحيح الخطأ

5/6

التعديل : DVB-S , QPS

تردد قناة ام بي سي مصر 2

الدرجة

7 درجات غرب

التردد

11823 MHz

القطبية

عمودي

معدل الترميز

27500

معامل تصحيح الخطأ

5/6

التعديل:

DVB-S , QPSK

تحتوي شبكة قنوات MBC على مجموعة متنوعة من القنوات المتعددة التي تعرض البرامج في جميع أشكال الأخبار والترفيه. كما خصصت قنوات لعرض المسلسلات العربية القديمة والحديثة والأفلام العربية والأجنبية المترجمة ، والتي غطتها مع جمهور واسع حريصة على مشاهدة قنوات MBC ، والتي تشمل كلا (القناة 1). MBC ، MBC2 ، MBC3 ، MBC4 ، MBC Action ، MBC Bollywood ، MBC Max) ،