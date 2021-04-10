اختلاف رؤية هلال شهر رمضان قد يشتت البداية..من هي الدول التي ستتحرى مساء غدِ

هذه السنة سيكون هناك اختلاف بين الدول العربية في يوم الرؤية وخاصة ان لحظة الاقتران هذا العام ستكون في تمام الساعة 04:31 فجر يوم 12 أبريل/نيسان.

رؤية الهلال وموعد بداية رمضان ينتظره المسلمون في العالم اجمع ، حيث ان المختصين في الشريعة الاسلامية، يستعدون للبحث عن هلال رمضان بعد غروب شمس الرؤية، وهو الـ29 من الشهر الهجري.

وفي دول مثل قطر ومصر والعراق وتونس، سيكون يوم 29 شعبان موافقا ليوم الأحد 11 أبريل/نيسان؛ ويعني ذلك أن الهلال في تلك الدول لن يكون موجودا أصلا في السماء لحظة الرؤية، لأن الاقتران لم يحدث بعد، وبالتالي فإنه من المؤكد بالنسبة لتلك الدول أن الاثنين 12 أبريل/نيسان الجاري سيكون متمما لشعبان هذا العام، ويبدأ رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل/نيسان.

اختلاف متوقع في بداية شهر رمضان للعام الهجري 1442

لكن بعض الدول الأخرى -مثل فلسطين وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا- بدأت شعبان متأخرا؛ وهو ما يعني أن الرؤية بالنسبة لها ستكون يوم الاثنين 12 أبريل/نيسان، وفي تلك الحالة سيكون القمر موجودا بالفعل أعلى الأفق عند الرؤية، لكن رؤيته بالعينين المجردتين ستكون مستحيلة، بحسب مركز الفلك الدولي، وممكنة بصعوبة شديدة عبر التلسكوب في دول المغرب العربي والسودان.

وفي هذه الدول هناك احتمالان، إما أن تتمكن الهيئات المختصة من رصد الهلال من خلال التلسكوبات، وعندها يعلن اليوم التالي (الثلاثاء 13 أبريل/نيسان) غرة رمضان، أما إذا لم تتمكن تلك الهيئات من رصد الهلال فإن الثلاثاء سيكون متمما لشهر شعبان، ويبدأ رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل/نيسان الجاري.