"إسرائيل" تستعد لاحتمال رد ايران على استهداف "سافيز" في البحر الاحمر

ذكرت قناة "كان الإسرائيلية 11" اليوم السبت 10 ابريل 2021 أن القوات البحرية الإسرائيلية تستعد للتصدي لرد ايراني محتمل على استهداف سفينة "سافيز" الايرانية في البحر الأحمر.

وأوضح التقرير الاستخباري أن القوات البحرية الإسرائيلية رفعت درجة الاستعداد بشكل أكبر خلال الايام الجارية تحسبًا من رد ايراني على استهداف السفينة.

يُشار إلى أن سفينة سافيز الايرانية تعرضت لتفجير عبوة مغناطيسية ناسفة ألصقتها قوة من فرقة الكوماندوس الاسرائيلي بالسفينة التي تعد من أهم سفن جمع المعلومات الاستخبارية للجيش الايراني في المنطقة.

وذكرت وسائل اعلام ايرانية في حينه أن سفينة الشحن "سافيز" هوجمت قبالة سواحل إريتريا، دون إعطاء مزيد من المعلومات.

ولاحقا أكدت وكالة تسنيم الإيرانية المعلومات، معلنة استهداف سفينة سافيز في البحر الأحمر عبر لغم بحري لاصق.

وفي الوقت ذاته ذكرت قناة "كان الإسرائيلية" أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، توجه للقاء نظيره الأميركيّ؛ لبحث الملف الإيراني ومخاوف "إسرائيل" الأمنيّة من إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي.

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن غادر واشنطن اليوم السبت، في جولة تشمل كلا من "إسرائيل" وألمانيا وبريطانيا ومقرّ حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، في جولة سيجري خلالها محادثات مع قادة سياسيين وعسكريين، في ظلّ التوترات مع طهران، وبخاصّة في المواجهة البحرية.

ويأتي الإعلان عن هذه الجولة في وقت تعارض فيه "إسرائيل" المساعي التي تبذلها إدارة بايدن لإعادة إحياء الاتفاق النوي الإيراني، الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، في العام 2018.