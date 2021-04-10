اسعار العملات مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 10-4-2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم السبت 10-4-2021.
و يرصد موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بشكل يومي أسعار العملات في ليبيا و الدول العربية، وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:
سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.08 دينار.
أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.95 دينار.
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.87 دينار.
أسعار العملات العربية في ليبيا:
ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.82.
واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30.
أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.00.