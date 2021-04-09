سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 10 ابريل 2021

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 10- 4 -2021 ، وخصص فريق فلسطين اليوم الاخبارية هذه المقالة حول سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ، إذ استقر سعر الصرف في البيع والشراء بتعاملات اليوم في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ، كما ستناول سعر الصرف الجديد ، وعن كيفية احتساب متوسط الأسعار ، تابع معنا حتى النهاية .

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 10- 4 -2021 :

البورصة الرئيسية أعلنت في سوقي الكفاح والحارثية بالعاصمة بغداد السبت الماضي عن توقف التداول نتيجة الحظر الشامل الذي يتم تطبيقه كل اسبوع من يومي الجمعة والسبت.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1465 دينارا للشراء، و1475 دينارا للبيع.