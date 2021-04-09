سعر الذهب في العراق اليوم السبت 10 ابريل 2021

نظرا للارتفاع الحاد في سعر الدولار الأمريكي، ارتفع سعر الذهب في العراق في تعاملات اليوم السبت 10 ا بريل 2021.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 ، اليوم السبت ، نحو 81 ألف دينار و 416 ديناراً (55.67 دولاراً) ، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 قرابة 74 ألف دينار و 632 ديناراً (51.03 دولاراً).

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ، اليوم السبت ، نحو 71.240 ديناراً (48.71 دولاراً).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل في العراق اليوم السبت نحو 61.63 ديناراً (41.75 دولاراً).

سعر الذهب الاقتصادي في العراق:

انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق اليوم (السبت) ، مسجلاً قرابة 47493 دينارًا (32.47 دولارًا أمريكيًا).

و جاء سعر غرام الذهب من عيار 12 حوالي 40.708 دينار (27.83 دولار أمريكي).

سعر الأونصة والجنيه من الذهب :

بلغ سعر أونصة الذهب في العراق اليوم نحو 2 مليون و 532 ألف و 26 ديناراً (1731 دولاراً).