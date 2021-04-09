18 شهيدًا فلسطينيًّا برصاص الاحتلال منذ بدء 2021

قال مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، الجمعة: إنّه وثّق استشهاد 18 فلسطينيًّا، منهم أسيران، وآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ مطلع عام 2021 الجاري.

وأفاد المركز، في تقرير، أنّه رصد استشهاد 5 فلسطينيين خلال مارس/آذار المنصرم، منهم ثلاثة صيادين في بحر قطاع غزة.

وذكر أنّ عاطف يوسف حنايشة (45 عامًا) استشهد خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في قرية بيت دجن في نابلس في مسيرة أسبوعية تنظّم ضدّ إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية، في حين استشهد ثلاثة صيادين على شواطئ غزة، وشاب من الأراضي المحتلّة عام 48.

ونشر المركز قائمة بأسماء الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء عام 2021 حتى لحظة صدور التقرير.

للاطلاع على اسماء الشهداء و تاريخ استشهادهم اضغط هنا