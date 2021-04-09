العبادلة: نحتاج من 14 لـ 21 يوماً لتقييم اجراءات كورونا في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:43 م
09 ابريل 2021
اجراءات كورونا في غزة
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أكد مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة د.رامي العبادلة مساء الجمعة 9 ابريل 2021 ان  الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة تحتاج من ١٤ _ ٢١ يوم حتى نتمكن من تقييمها.

و أوضح العبادلة في تصريح له عبر إذاعة الأقصى أن دد الوفيات مرتبط بعدد الحالات الخطرة والحرجة، مشيرا الى أن من يحصل على اللقاح ويلتزم بإجراءات الوقاية يكون محصن بنسبة كبيرة تتجاوز 98%..

و عبر العبادلة عن امله في أن ينخفض المنحنى الوبائي بشكل سريع حتى يتم الحد من الوفيات، داعيا  جميع المواطنين للإلتزام بإجراءات السلامة حتى نعبر هذه المرحلة بسلام.

و لفت مدير دائرة مكافحة العدوى الى أن أكتر من ٩٠% من الحالات الحرجة والخطيرة تأتي للمستشفيات في وقت متأخر من الإصابة، مطالبا كل من يشعر بأعراض كورونا وخاصة الكبار وأصحاب الأمراض المزمنة أن يتوجهوا للمشفى مبكراً حتى يتم متابعتهم وتقييم حالتهم منذ بداية الإصابة

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