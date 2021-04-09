بريطانيا تسجل 60 وفاة و 3150 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بریطانیا الیوم الجمعة ارتفاع اجمالي الوفیات المرتبطة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19 الى 127040حالة بعد تسجیل 60 وفاة جدیدة خلال الساعات ال24 الماضیة.

وأكدت وزارة الصحة البریطانیة في بیان صحفي انھا أحصت 3150 اصابة جدیدة بالفیروس الامر الذي رفع اجمالي الاصابات المؤكدة الى اربعة ملایین و365 ألف شخص.

وأشار البیان الى ارتفاع عدد الذین تم تطعیمھم بالجرعة الاولى من اللقاح المضاد للفیروس الى 31 ملیونا و903 الاف شخص في حین بلغ عدد الذین تم تطعیمھم بجرعتین ستة ملایین و541 الف شخص.

وكانت السلطات الصحیة البریطانیة اعلنت امس الاول الاربعاء انھ سیتم تطعیم البالغین ممن تقل اعمارھم عن الثلاثین عاما بلقاح بدیل عن (اكسفورد - استرازینیكا) بسبب ما وصفتھا بحالات "نادرة جدا" لتخثر الدم.

واوصت ھیئة الادویة البریطانیة في بیان من تلقوا الجرعة الاولى من لقاح (اكسفورد) وتعرضوا لمشكلات متعلقة بتخثر الدم بجنب اخذ الجرعة الثانیة مؤكدة انھا مستمرة في تقییم تطورات ھذه القضیة وتغییر الارشادات بناء على ذلك.

یذكر ان رئیس الوزراء البریطاني بوریس جونسون اعلن قبل اربعة ایام ان حكومتھ ماضیة في خطة اعادة فتح الانشطة الاقتصادیة والترفیھیة یوم الاثنین المقبل بعد الاغلاق الذي استمر منذ دیسمبر الماضي.

وذكر جونسون انھ سیتم السماح بإعادة فتح كل المحلات التجاریة غیر الاساسیة والنوادي الریاضیة فضلا عن صالونات الحلاقة والتجمیل وحدائق الحیوانات الى جانب السماح للمطاعم والمقاھي التي تملك مساحات مفتوحة بتقدیم الوجبات للزبائن.