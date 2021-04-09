فروانة: الاحتلال يتعمد اهمال الاسرى طبيا و يسعى لتوريثهم الأمراض الخطيرة

تعقيبا على حالة الأسير منصور الشحاتيت، الذي افرج عنه الاحتلال يوم امس الخميس، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة عبد الناصر فروانة: " لقد أوجعتني صورتك، وابكتني قصتك يا منصور الشحاتيت".

و عبر فروانة في حديث له عن قلقه و خشيته على من بقوا خلفك مقيدين بالسلاسل في سجون الاحتلال الاسرائيلي، داعيا كل من يحتفي بيوم الصحة العالمي ومن يدافع عن حقوق الانسان بان يتحمل مسؤوليته و يحمل هذا الملف ويذهب به بعيدا الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي و ينتصر لمنصور الشحاتيت وغيره من الاسرى الفلسطينيين.

و أضاف: "لم يكن "منصور الشحاتيت" هو الاسير الاول الذي يمضي 17سنة في سجون الاحتلال، وليس هو الوحيد من بين الاسرى الذي تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، لكنه واحد ممن لحق بهم الاذى المتعمد، الجسدي والنفسي، ففقد الذاكرة ولم يعد بإمكانه التعرف على احد من عائلته بعد خروجه من السجن يوم امس، فبكى وابكى من حوله وابكانا جميعا".

و قال فروانة إن حالة الاسير منصور الشحاتيت تعزز لدى القناعة بما رددته مرارا في اوقات سابقة بان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد الحاق الأذى بحياة الأسرى وأوضاعهم الصحية، في إطار منظومة من الاجراءات وضمن سياسة ممنهجة، وان العزل الانفرادي لا يمكن ان يمر دون ان يلحق الضرر بالمعزول خاصة وان طالت فترة العزل. كما ولا تقدم لهم الرعاية اللازمة.

و أشار فروانة الى أن سلطات الاحتلال تتعمد في اهمال الاسرى طبيا، و تسعى جاهدة لتوريثهم الأمراض الخطيرة وتحويلهم الى جثث مؤجلة الدفن وعالة على عوائلهم وشعبهم.