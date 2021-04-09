نادي الاسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن حالة الاسير الشحاتيت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:36 م
09 ابريل 2021
الاالاسير الشحاتيت
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حمل نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حالة الأسير المحرر منصور الشحاتيت.

و أوضح نادي الأسير بأن الاحتلال عزل الأسير الشحاتيت لأكثر من 10 سنوات، مشيرا الى أن الاحتلال يهمل الأسرى المرضى ويعذبهم بالعزل الانفرادي.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت مساء أمس الخميس، عن الأسير منصور الشحاتيت من بلدة دورا بمحافظة الخليل، بعد قضائه 17 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار:" إن الشحاتيت تعرض خلال فترة اعتقاله للتعذيب الشديد والعزل الانفرادي لفترات طويلة، ما أدى إلى إصابته بحالة من فقدان الذاكرة منعته من التعرف على والدته وعلى جزء كبير من أهله وإخوانه، في مشهد أبكي جميع من كان في استقباله".

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