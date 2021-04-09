اثيوبيا تطلق حملة بعنوان: لن تمنعنا أي قوة في الأرض من بناء سدنا وملئه

لا تزال ازمة سد النهضة بين مصر و اثيوبيا تراوح مكانها، في حين تصاعد الحديث الرسمي المصري تجاه اثيوبيا، محذرة من المساس بمائها,

و أطلقت إثيوبيا حملة عالمية على موقع تويتر يوم أمس الخميس لدعم سد النهضة تحت شعار: "لا قوة على وجه الأرض تمنعنا من بناء السدود وملؤها".

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الغرض من الحملة هو إعلام العالم بحقيقة أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء السدود لتحسين حياة سكانها.

و أعربت إثيوبيا عن موقف حازم بأنها لا تستطيع التوصل إلى اتفاق لحرمانها من حقوقها القانونية الحالية والمستقبلية في استخدام النيل.

و أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها ستبدأ المرحلة الثانية من ملء السد كما هو مقرر.

من جهتها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة نداء بلغات متعددة (بما في ذلك الأمهرية) نداء للمصرين تحت شعار "ادعموا الحياة .. ادعموا حق مصر في مياه النيل" لمناشدة المصريين بالخارج، لنشر فيديوهات تدعم الحق المصري في مياه النيل "على نطاق واسع، و دعم الحكومة المصرية في هذا الموقف.