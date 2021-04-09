اسماء مكاتب الصرافة التي سيتم من خلالها صرف رواتب الاسرى المحررين بغزة

من المقرر صرف رواتب الأسرى والمحررين، في قطاع غزة يوم الاحد المقبل، من خلال مكاتب الصرافة.

ننشر لكم أسماء مكاتب الصرافة التي تم اعتمادها لصرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى بغزة عن شهر 3/2021 هي كالتالي:

محافظة شمال غزة: لدى مكتب بسيسو للصرافة .. سوق العملة بجوار سوق الذهب.

محافظة غزة تنقسم إلى مكتبين حسب الحروف:

من حرف الألف إلى السين لدى شركة احمد مدحت بارود بالقرب من السرايا.

من حرف الشين إلى الياء لدى شركة محمد مشتهى الفلسطينية للصرافة الواقعة في الجندي المجهول.

محافظة الوسطى: لدى شركة محمد ابو سلمية للصرافة.

محافظة خانيونس: لدى شركة اسامة صادق البشيتي بالقرب من الجامع الكبير .. البلدية القديمة.

محافظة رفح: لدى شركة عبدالقادر الرقب .. بني سهيلا شارع الشهداء.

وبناءا على ترتيبات مكاتب الصرافة وتجنباً لحالة الازدحام والتدافع واتباعاً لإجراءات السلامة الوقاية فإنه تم تقسيم الصرف إلى فئات كالتالي:

الأحد: سيكون الصرف للمبالغ (1 حتى 999)

الاثنين: سيكون الصرف للمبالغ (1000 حتى 1399)

الثلاثاء: سيكون الصرف لمبلغ 1400 فقط

الأربعاء: سيكون الصرف للمبالغ (1401 حتى 2000)

الخميس: سيكون الصرف للمبالغ 2000 فأكثر.

مع ضرورة التأكيد على الهدوء والنظام، والتنبيه أن من فاته الصرف في يومه المحدد بإمكانه الصرف في الأيام التالية للآلية دون أية مشاكل.