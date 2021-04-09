الصحة العالمية: 87% من لقاحات كورونا ذهبت للدول ذات الدخل المرتفع

افاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، الموافق 9 ابريل 2021 إن هناك "اختلالا صادما" في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم.

و اوضح غيبريسوس، أن معظم الدول ليس لديها الجرعات الكافية لتطعيم العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لمخاطر عالية للإصابة.

وبحسب مدير المنظمة، فإن أكثر من 700 مليون جرعة لقاح استخدمت على مستوى العالم، لكن 87 في المئة منها ذهبت إلى الدول عالية الدخل أو الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل في حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.2 في المئة فقط من الجرعات.

و لفت غيبريسوس الى أن شخص من كل أربعة في المتوسط تلقوا لقاحات كوفيد-19 في الدول مرتفعة الدخل، وفي الدول منخفضة الدخل شخص من بين أكثر من 500".