ايران: 155 حالة وفاة و22478 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، تسجيل 155 حالة وفاة بالإضافة إلى 22478 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات ال 24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في تصريح صحفي إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد ارتفع بذلك إلى 64039 حالة فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2029412 حالة.

وذكرت المتحدثة بإسم وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الشفاء بلغت 1693005 حالات في عموم البلاد. وتعيش إيران منذ فترة موجة جديدة من تفشي (كورنا) في ضوء تصاعد عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء الفيروس.